Москва, , 15:39 — REGNUM Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 затронула многие страны мира. Любая помощь в этих обстоятельствах очень важна, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Хольгер Зуффель.

«Поэтому в такой непростой ситуации для компании Mercedes-Benz особенно важно исполнить свои социальные обязательства.

Сейчас то время, когда каждый может и должен внести свой вклад в общее дело, помочь тем, кто наиболее нуждается.

Мы очень признательны движению #МыВместе за предоставленную нам возможность поддержать инициативу — помочь в самоизоляции во время пандемии тем, кто не в силах позаботиться о себе самостоятельно», — пояснил Хольгер Зуффель.

Как сообщает ИА REGNUM, компания «Мерседес-Бенц Рус» передала автомобили V-Класса волонтерскому движению «Мы вместе» для помощи наиболее нуждающимся.

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