Токио, , 16:23 — REGNUM Суточное количество выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии составило 400 случаев. Такое значение стало рекордным, сообщает 8 апреля агентство Kyodo.

В Токио подтвердились 144 теста на коронавирус, что также стало рекордом. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования превысило в стране 5,8 тыс.

Учтены и заражения на американском круизном лайнере Diamond Princess, который месяц был изолирован в порту Иокогама. После кончины ещё одного пациента 8 апреля общее число умерших достигло 109 человек.

Читайте также: В Японии проводят клинические испытания препарата от COVID-19