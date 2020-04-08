Магас, , 15:37 — REGNUM В Ингушетии будет приобретено медицинское оборудование для республиканской клинической больницы и детской клинической больницы. На эти цели направят 150 млн рублей. Денежные средства поступят из резервного фонда президента РФ, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

С просьбой об оказании помощи организациям здравоохранения обратился к главе государства руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. На предоставленные денежные средства будет, в частности, куплен томограф для региональной клинической больницы.

Кроме того, будет проведен ремонт котельной в детской больнице. Готовится также заявка на строительство инфекционного корпуса при этом лечебном учреждении.

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