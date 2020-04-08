Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 8 апреля, с возобновлением работы филиалов РИЦ (расчётно-информационных центров) для оплаты жилищно-коммунальных услуг образовались большие очереди, пишут местные издания. При этом в основном в очередях толпились пенсионеры, подтверждают в городской думе по итогам проверки многочисленных сообщений и обращений в социальных сетях.

В филиале РИЦ в Ульяновске Ugd.ru

8 апреля в областном центре открылись филиалы РИЦ, работа которых была приостановлена 30 марта, и начали принимать платежи за ЖКУ. Власти ссылаются на то, что не у всех жителей есть возможность оплатить услуги дистанционно, особенно это касается пенсионеров. В результате образовались большие очереди, в том числе выходящие за пределы помещений.

«Нареканий, конечно, много. Такое скопление людей, причём многие из них преклонного возраста, может быть небезопасно в сложившейся ситуации», — цитируют в гордуме побывавшего в филиалах Геннадия Бударина.

По словам депутата, очереди образуются, потому что «платежи принимает только один операционист», предложив «пересмотреть вопрос организации самого процесса».

Всего в Ульяновске у РИЦ насчитывается 21 филиал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области предварительно подтверждено 37 случаев коронавируса. Одним из очагов остаётся посёлок Карсун, где ранее было первично подтверждено 13 случаев коронавируса.

Напомним, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий и организаций в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, чтобы не допустить «обрушения экономики». В их числе — строймагазины, зоомагазины, автосервисы, фотоателье, гостиницы, нотариальные конторы, тепличные комбинаты, it-кластер. При этом за ними будет установлено контроль в части соблюдения санитарно-профилактических требований и дезинфекции помещений.