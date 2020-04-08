Париж, , 15:34 — REGNUM Министерство обороны Франции сообщило о заражении коронавирусной инфекцией моряков французского атомного авианосца Charles de Gaulle. Речь идёт о 40 членах экипажа, у которых обнаружены симптомы COVID-19. Об этом пишет «Российская газета».

Следует заметить, что численность экипажа французского авианосца составляет около двух тысяч человек. В настоящее время корабль находится в Атлантическом океане. На базу во Франции он должен вернуться 23 апреля.

Это уже третий случай заражения новым коронавирусом на авианосцах стран НАТО. Ранее поступала информация о заболевших COVID-19 членах экипажей американских атомных авианосцев «Ronald Reagan» и «Theodore Roosevelt».

Как сообщало ИА REGNUM, уже до 230 американских моряков с авианосца «Theodore Roosevelt» заражены коронавирусом. Эти данные официально подтверждены ВМС США. Фактически, данный авианосец полностью потерял боеспособность.

На борту оставлено то количество членов экипажа, которое может просто поддерживать работоспособность корабельных систем. Всего на этом корабле проходит службу около пяти тысяч человек. Кстати, командир авианосца Theodore Roosevelt был отстранён от должности командованием ВМС США в связи с тем, что информация о заражении коронавирусной инфекцией появилась в прессе.

Если коронавирус будет распространяться такими темпами, то скоро страны НАТО останутся без боеспособного авианосного флота.