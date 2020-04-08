Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростовской области по данным на 8 апреля отсутствуют пациенты, требующие подтверждения теста на коронавирус. Об этом информирует региональный пресс-центр.

ИА REGNUM напоминает, что дополнительная диагностика проводится в отношении тех пациентов, которые сдали положительный экспресс-тест на коронавирус. Проводить исследования теперь можно непосредственно в Ростове-на-Дону.

В настоящее время в регионе подтверждён 21 случай заражения коронавирусом. Утром 8 апреля подтвердились данные в отношении четырёх человек, анализ ещё одного потенциального носителя COVID-19 дал отрицательный результат. Ещё 1,5 тыс. человек, контактировавшие с заболевшими, взяты под наблюдение медиков.

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