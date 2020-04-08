Краснодар, , 15:28 — REGNUM 16 предприятий перепрофилировались на производство защитных масок в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 8 апреля.

Выпускать защитные средства начали швейные фабрики в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Славянского, Мостовского, Кореновского и Северского районов. Ежедневно выпускается более 28 тысяч тканевых масок в сутки.

«Восемь предприятий края увеличили мощность производства антисептических и дезинфицирующих средств с 15 до 60 тонн в сутки. При этом три из них ранее выпускали моющие средства и автохимию, но в условиях распространения коронавирусной инфекции оперативно перепрофилировали свою деятельность», — прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.

Также в два раза, до 20 тыс. пар в сутки, увеличил мощности производитель резиновых медицинских перчаток в Армавире.