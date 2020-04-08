Саратов, , 15:47 — REGNUM В Саратовской области среди 26 выявленных случаев заражения, один подтвержден у медработника. Его состояние удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается на дому. Круг контактных лиц взят по данному медицинскому работнику на постоянное наблюдение.

По заявлению министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, на сегодняшний день проведено порядка 200 исследований биоматериала, взятого у медработников, которые оказывают помощь людям, зараженным коронавирусом или лицам с подозрением на него. Медперсонал проверяется еженедельно.

Мазина добавила, что случаи так называемых «сомнительных» результатов могут быть. Тогда незамедлительно принимаются все необходимые меры, утвержденные Роспотребнадзором. Однако окончательным является лабораторно подтвержденный анализ, который делается референс-центром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число случаев заражения в регионе на 8 апреля составило 26. Выздоровел с момента наблюдения только один пациент, умерших от коронавирусной инфекции на территории области нет.

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