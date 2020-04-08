Йошкар-Ола, , 15:26 — REGNUM На дезинфекцию улиц и общественных пространств Йошкар-Олы вышла специальная техника войск радиационной, химической и биологической защиты соединения Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Миноброны РФ.

В частности, остановки общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов обрабатывают расчеты шести единиц АРС-14КМ. Авторазливочные станции предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарную обработку столицы Марий Эл начали 6 апреля. В первую очередь были продезинфицированы помещения городской больницы, расположенной в микрорайоне «Ремзавод». Полностью будет продезинфицирован так называемый «медгородок». Ёмкость цистерн авторазливочных комплексов составляет 2,7 тыс. литров, техника может обрабатывать полосу до пяти метров, расход раствора составляет 0,5 л на кв метр.

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