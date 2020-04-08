Ташкент, , 15:25 — REGNUM Слухи об отмене вступительных экзаменов в вузы Узбекистана опровергли в министерстве высшего и среднего специального образования республики. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в социальных сетях распространяется сообщение о приеме абитуриентов в вузы без вступительных экзаменов. Никаких изменений в порядке приема выпускников не будет, пояснили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому выпускные школьные экзамены в республике планируют объединить со вступительными экзаменами.

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