Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Член оппозиционной парламентской фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани предложил сократить количество национальных экзаменов для выпускников школ. Об этом 8 апреля сообщает телеканал «Рустави 2».

«Количество экзаменов должно быть сокращено, и должен быть только 1 экзамен», — заявил представитель оппозиционной партии. Он отметил, что для учащихся надо подготовить один обязательный комбинированный тест.

Он также подчеркнул, что для обеспечения максимальной защиты здоровья школьников необходимо подготовить, как можно больше экзаменационных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля министр образования Грузии Михаил Чхенкели отметил, что для учеников выпускных классов предэкзаменационная подготовка проходит в дистанционном режиме, и дату национальных экзаменов сдвигать не планируется.

Напомним, в Грузии в связи с распространением коронавируса введены ограничительные меры. В том числе, с марта школы закрыты для посещения. С апреля для учеников начали проводить дистанционные занятия. В частности, проект «Телешкола» предусматривает трансляцию уроков по ТВ.

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