Воронеж, , 15:24 — REGNUM Воронежский «Центральный рынок», приостановивший работу с 30 марта, снова откроется для покупателей с 10 апреля. Об этом сообщается на сайте рынка.

При этом вход на рынок будет разрешён только при наличии у посетителей индивидуальной защитной маски. В случае её отсутствия, как утверждается в сообщении, её можно будет приобрести на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, «Центральный рынок» — крупнейший рынок Воронежа — приостановил работу с 30 марта в рамках ограничительных мер по предупреждению коронавируса.