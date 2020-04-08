Севастополь, , 15:26 — REGNUM У одного из заболевших коронавирусом в Севастополе пациентов развилась пневмония, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом 8 апреля сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

«У четверых пациентов из пяти, в том числе у двух уже выписанных, болезнь прошла легко. У одного развилась пневмония. Он не под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, состояние его постепенно улучшается, но всё ещё остаётся тяжелым», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двоих пациентов с коронавирусом выписали из севастопольской инфекционной больницы, ещё двое готовятся к выписке. Еще 19 человек находятся в инфекционной больнице, 839 человек, вернувшихся из-за границы, под наблюдением на дому.

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