Москва, , 15:21 — REGNUM Страх перед распространением нового коронавируса стали испытывать жители Москвы, именно с такой жалобой большинство из них обращается в службу психологической помощи. Об этом сообщила главный врач психиатрической больницы номер 4 имени Петра Ганнушкина Лариса Бурыгина, сообщает 8 апреля пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По её словам, чаще всего москвичи задают специалистам вопросы, связанные с боязнью выйти на улицу и заразиться коронавирусом. Зачастую людям нужно просто высказаться, находясь в самоизоляции.

«Данный феномен можно назвать «ковидофобией», — сказала Бурыгина.

Люди испытывают стресс от одиночества или, напротив, из-за пребывания в замкнутом пространстве вместе с родственниками. Люди волнуются из-за риска заразить соседей, в поддержке нуждаются и те, кто лечится дома или чьи родные попали в больницу.

В московскую службу психологической помощи обратились уже около 200 человек. Чаще всего это женщины в возрасте от 35 до 50 лет.

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