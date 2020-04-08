Мадрид, , 15:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Испании объявили о снижении темпов роста смертности от коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля сообщается в заявлении ведомства.

За последние сутки было зафиксировано 757 новых смертельных случаев, а с 6 на 7 апреля скончались 743 человека.

Таким образом, число смертей в Испании растет, но если использовать специальную методику подсчета — процент новых случаев смерти, от общего числа скончавшихся — то можно представить более оптимистическую картину. Именно такие данные и предоставляют в министерстве здравоохранения страны.

По этой картине за прошедшие сутки скончались 5,5% от общего числа скончавшихся, в то время как за предшествующие сутки — 5,7%.

Напомним, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Испании возросло на 6 тыс. 180 человек и составило 146 тыс. 690 человек.

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