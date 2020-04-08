Джакарта, , 15:01 — REGNUM В Индонезии глава центральной больницы Рита Рогая заявила, что на сегодняшний день в Джакарте 125 больниц, которые могут принимать пациентов с коронавирусом, сообщает Kompas.

«В одной только Джакарте есть 15 больниц для пациентов с положительным результатом на коронавирус. Кроме того, есть также 110 больниц, которые могут обслуживать пациентов с подозрением на коронавирус», — пояснила Рита Рогая в ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Индонезии попросил министерство иностранных дел ужесточить проверку потока прибывающих и выезжающих в страну людей.

Читайте также: В Индонезии выявлено почти 3000 случаев заражения коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Индонезии просит МИД ужесточить въезд в страну