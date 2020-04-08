Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Решение об изменении порядка богослужения на Пасху от Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) пока не поступало. Об этом журналистам телеканала «Рустави 2» 8 апреля сообщил протоиерей Шалва Кекелия.

«Синод еще не внес никаких изменений в пасхальное богослужение. Мы все ждем решения Его Святейшества», — рассказал священнослужитель.

Кекелия также отметил, что воскресные богослужения в православных церквях проходят с соблюдением рекомендаций, разработанных для профилактики распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии обсуждается вопрос о необходимости прекратить проведение открытых воскресных богослужений в церквях для соблюдения мер безопасности при распространении COVID-19. Кроме того, власти призывают жителей страны не приходить на Пасхальную литургию. В ГПЦ настаивают на том, что в церквях не нарушаются установленные карантином ограничения.

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