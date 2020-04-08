Сеул, , 15:04 — REGNUM Число вылеченных и выписанных из больницы военных в Южной Корее увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, 8 апреля из больницы был выписан представитель военно-воздушных сил. В настоящее время лечение проходят еще четыре человека.

Напомним, что в южнокорейской армии подтверждено тридцать девять случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек— военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, четырнадцать человек — представители военно-воздушных сил и один человек — представитель министерства обороны.

На карантине находятся около 1700 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 54 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 384 человек.