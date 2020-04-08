Вильнюс, , 14:46 — REGNUM Согласно данным литовского минздрава, в Литве за сутки диагностировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, к сегодняшнему дню, 8 апреля, общее число заболевших в Литве достигло 912 человек.

Таким образом, уже две недели в Литве не фиксируется рост заболеваемости и наметилось некоторое снижение. Если 26 марта было зафиксирован 71 случай, то после этого дня количество новых заболевших не превышало этой отметки. Исключением стало только 3 апреля, когда было зафиксировано 75 случаев. Во все остальные дни — по 32−55.

Например, 4 апреля 40 новых случаев, 5 апреля 32 случая, 6 апреля 37 случаев.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. 15 человек скончались от COVID-19.