Тбилиси, , 14:45 — REGNUM

За минувшие сутки один новый случай коронавируса был выявлен в Ванском муниципалитете Грузии, в связи с чем в этом районе режим чрезвычайного положения будет ужесточен.

Как заявил на специальном брифинге 8 апреля пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, в Ванском муниципалитете вводится тот же режим, который действует в 9 других муниципалитетах, где выявлены единичные случаи коронавируса.

В частности, будет проведен проактивной термоскрининг населения. Кроме того, на всех въездах в муниципалитет будут установлены специальные пропускные пункты, на которых будут проверяться все проезжающие через них граждане. В том числе, они будут проходить процедуру термоскрининга.

Комментарий о ситуации в Ванском муниципалитете сделала и министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Она сообщила, что на данном этапе устанавливаются контакты зараженного гражданина, каждый из которых пройдет проверку и будут взят под наблюдение. Что касается объявления здесь карантина, аналогичного тому, который был введен в Марнеули и Болниси, министр отметила, что на данном этапе он не планируется. Но правительство будет внимательно следить за ситуацией в муниципалитете, и в случае обострения примет соответствующие меры, пояснила Тикарадзе.

На 8 апреля в Грузии фиксируется 208 случаев заражения коронавирусом, 48 вылечившихся граждан, 3 погибших.