8 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Кирилл Забавский, , 14:43 — REGNUM В начале апреля 2020 года белорусы через платформу петиций собрали около 150 000 подписей, адресованных во Всемирную организацию здравоохранения с целью, цитата: «Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантина. Мы хотим жить!». Данная петиция размещена по адресу: www.change.org/p/немедленно-введите-карантин-в-беларуси-карантинвбеларусь

Белоруссия

Спустя неделю на той-же платформе Change.org, появилась еще одна петиция из Белоруссии, адресованная Всевышнему. Цель петиции раскрывается в преамбуле к ней. Цитата: «Молитва за Беларусь против пандемии коронавируса COVID-19». Правда, под ней мало кто подписался, всего пару десятков человек. Данная петиция размещена по адресу: https://www.change.org/MalitvaZaBelarus

Таким образом, напрашивается логичный вывод о том, что в Белоруссии люди больше надеются на помощь Всемирной организации здравоохранения, чем верят в Бога. В этой связи считаем необходимым опубликовать текст петиции «Молитвы за Беларусь» целиком. Насколько кто окажется прав, поживём — увидим.

Будущего никто не знает. Однако вне зависимости от этого мы должны делать всё возможное, чтобы упредить зловредные и усилить благоприятные варианты развития событий — от каждого из нас в отдельности и всех вместе зависит, сможем ли мы победить смертоносный вирус COVID-19.

Без веры человек слабеет, а с верой становится крепче и сильнее. Перед верующими, воодушевлёнными и одухотворенными людьми отступают всякие болезни, уходят напасти и приходит спасение — доказано жизнью, наука сама от этого в ступоре.

Светская Молитва за Беларусь — является актом веры, преображением духовного и нравственного состояния внутри человека и тонких энергетических полей вокруг него, ведущим к оздоровлению всего сущего. Победа над коронавирусом с помощью Молитвы за Беларусь будет означать её становление из светской в священную.

Пишите о чудесных случаях исцеления от смертельных недугов и своём опыте в комментариях. В них же Вы сможете воочию увидеть, как другие люди, бедные, болезные и бесноватые, подобно в агонии выбивают из-под клавиатуры разные нечестивые высказывания — на них не стоит злиться, их следует подвести к осознанию своих ошибок и исправлению, через молитву.

Спасти себя не просто, ещё сложнее спасти ближнего своего — но именно в этом заключается основа милосердия и, как следствие, воздаяния с Небес. Для этого уделите хотя бы пять минут прочтению Молитвы за Беларусь самостоятельно и столько же времени для её распространения в социальных сетях. Даже простое подписание данной петиции может стать решающим голосом, который непременно будет учтён, указанным в молитве адресатом.

Забавский Кирилл Сергеевич — белорусский поэт, публицист

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Подписаться под петицией можно по адресу: https://www.change.org/MalitvaZaBelarus