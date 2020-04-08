Белгород, , 14:43 — REGNUM Общественный транспорт начнёт ходить чаще в Белгороде, сообщает пресс-служба мэрии. Количество рейсов увеличат из-за роста пассажиропотока.

В связи с изменением перечня организаций, которые могут работать в период до 30 апреля, начал расти пассажиропоток на городских магистральных маршрутах. В часы пик количество транспортных средств не соответствовало потребностям горожан. С 9 апреля на регулярных маршрутах будут сокращены интервалы движения автобусов: в часы пик они составят 10 — 15 минут, в остальное время 20 — 25 минут. В выходные дни интервалы движения увеличатся.

В Единой транспортной компании пояснили, что плановый выпуск автобусов в будние дни составит до 320 машин, в выходные — до 240 единиц.