Москва, , 14:39 — REGNUM За прошедшие сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 8 апреля, рост составил 1,8% по сравнению с предыдущим днём (1154 случая). Новые заражённые обнаружены в 56 регионах. Пятеро скончались, 86 выздоровели.

Всего в стране уже 8672 случая заражения COVID-19 в 81 регионе. 63 летальных исхода, полностью выздоровели 580 человек.

Телеграм-канал «Русский Демиург» в связи с этим отмечает, что в Москве — 660 случаев заражения, или 56,2% от общего числа. То есть доля Москвы в общем количестве заразившихся коронавирусом постепенно снижается. Вчера, 7 апреля, доля Москвы составила 65%, а совсем недавно устойчиво составляла 72−75%.

«Как мы и говорили ранее, снижение общего количества заболевших в Москве приведёт к снижению по всей стране. Сегодня первый день, когда в Москве количество заболевших стало ниже, чем вчера — вчера было 697 случаев, сегодня — 660. То есть снижение составило 5,5%.

Но никто почему-то не анализирует эти цифры и не говорит, что жёсткие меры, принятые властями Москвы, по введению режима самоизоляции принесли свои первые плоды. Конечно, это ещё не тенденция, но путь в 1000 ли начинается с первого шага. Соблюдаем режим самоизоляции — сидим дома», — пишет телеграм-канал.