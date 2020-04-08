Вильнюс, , 14:39 — REGNUM Пассажиры девяти автобусов и троллейбусов в столице Литвы Вильнюсе должны самоизолироваться на жёсткий карантин без права выхода на улицу в течение 14 дней из-за сбежавшей из больницы 41-летней женщины, у которой был диагностирован коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 апреля.

Маршруты и время городского общественного транспорта опубликовал минздрав Литвы. Женщина сбежала из больничного комплекса Сантарос и на общественном транспорте с пересадками уехала к себе домой, где её в итоге и задержала полиция. Поскольку неизвестны точные автобусы и троллейбусы, на которых больная добиралась домой, а только примерный промежуток времени и номера маршрутов, под подозрением пассажиры сразу девяти автобусов и троллейбусов.

По сведениям литовского портала Delfi, женщина хорошо известна полиции, она занималась проституцией. В Литве проституция запрещена, однако штрафы символические.

В Литве в целом диагностировано 912 случаев коронавируса, 15 человек скончались, 21 в настоящий момент находятся в реанимации.