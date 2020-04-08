Москва, , 14:33 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу создал систему сбалансированных отношений с Генеральным штабом, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции «Оборонный потенциал государств: проблемы оценок и новые подходы», отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Между уровнем развития российской армии и качеством работы Министерства обороны России, конечно, есть прямая связь, — сказал Мухин. — Мы все помним, что происходило с российской армией в 1990-е годы. Я лично сам помню, потому что в 1991 году заканчивал свою срочную службу. Все помнят времена Сердюкова. Это было время непростых решений. Сейчас же курс действующей команды министра обороны Сергея Шойгу на простую системную работу. Министр занимает свой пост довольно давно. Этот курс оправдался. Сделано безумно много разных вещей, которые должны были быть сделаны. Министр обороны нашёл возможность взаимодействовать с Генеральным штабом».

Как полагает Мухин, Шойгу создал систему сбалансированных отношений, что и привело к позитивному результату.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шойгу, в России на вооружении армии количество высокоточных крылатых ракет с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а их носителей — в 12 раз.