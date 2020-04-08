Москва, , 14:48 — REGNUM Российским властям известно о случаях, когда работников в нерабочий период отправляют в неоплачиваемые отпуска. Решения по этому поводу могут быть приняты правительством, сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что такая ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба и правительства. Случаи отправки работников в отпуска в некоторых компаниях, безусловно, привлекли внимание.

Представитель Кремля не стал уточнять, последуют ли за этим какие-то меры или подобные нарушения в текущей ситуации не повлекут последствий. Это вопрос к правительству, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска отправили около 30% российских компаний. Такие данные привели в центре социально-экономических исследований.

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