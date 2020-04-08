Манила, , 14:34 — REGNUM В результате распространения коронавирусной инфекции на Филиппинах скончались более 20 врачей. Об этом 8 апреля сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, в стране всего зафиксировано 177 случаев смерти от коронавирусной инфекции, число подтвержденных случаев заражения составляет 3 тыс. 764 человека.

«Врачи, которые скончались от коронавируса, стали жертвой лжи: пациенты лгали о факте своего заражения», — заявил в комментарии телекомпании GMT глава ассоциации частных больниц Филиппин Рустико Хименес.

Напомним, на сегодняшний день на Филиппинах число инфицированных коронавирусной инфекцией среди медицинского персонала достигло 740 случаев.

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