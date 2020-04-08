Сеул, , 14:31 — REGNUM Мэрия Сеула приняла решение ввести временный запрет на работу развлекательных заведений в связи с выявлением случая заражения коронавируса в одном из заведений в районе Каннам-гу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление мэра города Пак Вон Суна.

По его словам, 422 развлекательных заведения Сеула будут закрыты до 19 апреля, то есть до тех пор, пока не закончится кампания по социальному дистанцированию.

Известно, что владельцы заведений, их сотрудники, а также посетители, которые нарушат новое распоряжении мэрии будут оштрафованы на сумму до 3 млн вон (~$2,5 тыс.).

Пак Вон Сун отметил, что власти города проводили инспекцию 2 146 развлекательных заведений, включая клубы и бары, призывая приостановить работу. В результате, к рекомендациям прислушались лишь 80% заведений.