Казань, , 14:46 — REGNUM В республике проведено почти 18 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает мэрия Казани.

По данным федерального оперативного штаба на 8 апреля, в республике не выявлено новых случаев коронавируса. Общее количество выявленных случаев заражения — 41, выздоровело с момента наблюдения 10 человек.

Лаборатории Татарии за 7 апреля провели 902 исследования, всего исследований — 17 970. С 23 марта они проводятся в лабораториях восьми государственных медицинских организаций, которые расположены в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Расширение сети лабораторий позволило увеличить ежедневное количество проводимых исследований. К этой работе подключат медико-санитарную часть УФСИН по РТ, а также две частных лаборатории, которые будут проводить исследования по желанию граждан и без назначения врача на коммерческой основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с учетом новых данных на 8 апреля общее число выявленных случаев COVID-19 выросло до 80 в Нижегородской области, 52 — в Пензенской области, 41 — в Татарии, 40 — в Марий Эл, 32 — в Пермском крае, 26 — в Саратовской области, 22 — в Оренбургской области 20 — в Кировской области, 18 — в Самарской области, 16 — в Башкирии, 15 — в Чувашии, 13 — в Мордовии, девять — в Удмуртии, четыре — в Ульяновской области.

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