Владикавказ, , 14:25 — REGNUM У умершего накануне, 7 апреля, 83-летнего жителя Северной Осетии подтвердился диагноз COVID-19. Ранее анализы заболевшего, давшие в республиканской лаборатории положительный результат, были направлены в Москву.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по результатам исследования противочумного центра в Москве, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден.

Читайте также: В Северной Осетии впервые скончался пациент с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, у жителя Северной Осетии, умершего 7 апреля, имелась сопутствующая тяжелая патология, которая не позволила ему справиться с болезнью. Заразился умерший от члена семьи, прибывшего из страны, где была зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Все члены семьи заразившегося взяты под медицинский контроль и находятся дома на режиме самоизоляции.

Читайте также: Минздрав РСО-Алании рассказал о скончавшемся от коронавируса мужчине