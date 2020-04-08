Мурманск, , 14:23 — REGNUM В Мурманской области начал работу Единый волонтерский центр по оказанию помощи пожилым северянам в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, инициатором создания площадки выступила супруга губернатора Евгения Чибис. Накануне она лично доставила продукты по нескольким заявкам, поступившим в волонтерский центр.

«В день мы обрабатываем до десяти заявок. В основном, людям нужна помощь в доставке лекарств и продуктов питания, некоторым нужна помощь по дому и на такие просьбы волонтеры тоже откликаются», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM оператор Центра Екатерина Сердюк.

В ряды волонтеров может вступить любой желающий: в центре работают люди разных возрастов и профессий.

Единый волонтерский центр — ресурсная и информационная площадка, которая объединяет усилия волонтеров региональных отделений партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтерских движений региона и всех неравнодушных северян.

Напомним, в Мурманской области из-за распространения нового коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. В списке зараженных — 43 человека.