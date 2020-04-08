Лондон, , 14:27 — REGNUM Снятие карантина по коронавирусу, введённого в Великобритании 23 марта, в ближайшие дни или недели не ожидается. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан 8 апреля в интервью радиостанции BBC.

«Мне кажется, что мы ещё даже близко не подошли к снятию карантина», — сказал Хан.

Он отметил, что пик заболеваемости COVID-19, а это худшее, чем грозит коронавирус, ещё не наступил. Он ожидается через одну или полторы недели.

Правительство Великобритании должно через три недели после введения карантина дать оценку эффективности принятых мер. Это должно произойти 13 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании количество подтверждённых заражений коронавирусом нового типа превысило 55 тыс. случаев, скончались более 6 тыс. человек. В больнице после выявления коронавируса находится британский премьер-министр Борис Джонсон.

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