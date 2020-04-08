Москва, , 14:25 — REGNUM Станции Московских центральных диаметров (МЦД) стали дезинфицировать 12 раз в сутки. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь станции дезинфицируют каждые два часа. Раньше их обрабатывали три раза в сутки.

В департаменте уточнили, что не все могут соблюдать самоизоляцию в силу определенных причин, например, невозможности перехода на удаленную работу. Поэтому важно чаще дезинфицировать места возможного скопления людей, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Кроме самих платформ проводят обработку валидаторов, турникетов, аппаратов по продаже билетов, скамеек, стоек SOS и других поверхностей, с которыми контактируют пассажиры.