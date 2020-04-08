Волгоград, 8 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Сохранить посевные площади основных видов сельхозкультур на уровне 2019 года намерены в АПК Волгоградской области. Тогда в целом посевами был занято 3,1 млн гектаров земель. Аграрии обеспечены всем необходимым, сказал 8 апреля на брифинге председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов.
Под яровый сев в области намечены 1,5 млн га земель, из них зерновые культуры займут 610 тысяч га, масленичные — 788 тысяч га, кормовые — 60 тысяч га. Под картофель, овощи и бахчевые культуры выделено порядка 50 тысяч га. Сельхозпредприятия обеспечены необходимым оборудованием, удобрениями и семенами, горюче-смазочных материалов хватит на два месяца работы вперёд.
Сельским хозяйством в регионе занимаются 50 крупных предприятий и 900 фермерских хозяйств.