Волгоград, , 14:21 — REGNUM Сохранить посевные площади основных видов сельхозкультур на уровне 2019 года намерены в АПК Волгоградской области. Тогда в целом посевами был занято 3,1 млн гектаров земель. Аграрии обеспечены всем необходимым, сказал 8 апреля на брифинге председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Под яровый сев в области намечены 1,5 млн га земель, из них зерновые культуры займут 610 тысяч га, масленичные — 788 тысяч га, кормовые — 60 тысяч га. Под картофель, овощи и бахчевые культуры выделено порядка 50 тысяч га. Сельхозпредприятия обеспечены необходимым оборудованием, удобрениями и семенами, горюче-смазочных материалов хватит на два месяца работы вперёд.

«Последние две недели в области по ночам есть заморозки, но тем не менее, работы идут. Хозяйства южных районов приступили к севу ячменя, пшеницы, овса, горчицы, сафлора. Состояние озимых, а это 1,527 млн га на 98% в удовлетворительном и хорошем состоянии. Уже производиться высадка овощных культур — на 2,3 тысяч га посеяны лук и морковь», — уточнил вице-губернатор.

Сельским хозяйством в регионе занимаются 50 крупных предприятий и 900 фермерских хозяйств.