Абакан, , 14:17 — REGNUM В Хакасии 9 апреля прогнозируются повышение дневной температуры до +16 градусов и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Жителей региона просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным управления, жаркая сухая погода и сильный порывистый ветер могут существенно осложнить пожарную обстановку в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии до 24 апреля 2020 года действует особый противопожарный режим.

Читайте также: В России начался пожароопасный сезон: горят леса и трава — трансляция