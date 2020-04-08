Киев, , 14:13 — REGNUM На Украине в настоящее время 33 человека, у которых официально подтвердили коронавирус, находятся в критическом состоянии, заявил на брифинге 8 апреля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Согласно статистике, предоставленной чиновником, в учреждениях здравоохранения Украины находятся 757 человек, из них 37 детей, на амбулаторном лечении — 824 человека.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных. За последние сутки был зафиксирован рекорд — 206 новых случаев (из них 7 летальных случаев).