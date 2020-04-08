Москва, , 14:12 — REGNUM В России понимают опасность, которая исходит от американских авианосных группировок, и выработали свои системы предупреждения и уничтожения таких объектов. Об этом 8 апреля в рамках-конференции заявил политолог Алексей Мухин, отвечая на вопрос о военном значении авианосцев США.

«Если авианосную группировку США не добьёт коронавирус, мы можем оценивать эту часть проблемы военных так: авианосная группировка — это не только авианосец, но и громадное количество техники, которое идёт вместе с ним. Она служит для реализации экспансионистских планов. Это вещь для нападения. Все страны, которые понимают опасность, исходящую от авианосных группировок, они выработали свои системы предупреждения и уничтожения подобных вещей. Я догадываясь об общих контурах этой обороны. Наши оппоненты и потенциальные противники осведомлены о наших возможностях, и это лучшее средство для предупреждения конфликтов», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до 230 человек возросло число членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт», у которых было подтверждено заражение коронавирусом.