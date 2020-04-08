Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM На стройке школы № 167 в Екатеринбурге обрушилась временная конструкция. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города.

По информации чиновников, инцидент произошёл во время бетонирования. Обрушилась опалубка монолитного перекрытия, площадь обрушения составила около 200 кв. м.

В мэрии заявляют, что пострадавших в ходе происшествия не оказалось, хотя ранее в областном главке МЧС заявили о легких травмах у двух рабочих. Подрядчик расследует все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, стройка расположена на севере города. К школе возводится пристрой.

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