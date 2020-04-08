Липецк, , 14:11 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю женщину привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Наказание ей назначили с учётом возможных тяжёлых последствий, которые может повлечь дезинформация. Суд назначил липчанке наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области по состоянию на 8 апреля официально подтверждено 39 случаев заболевания коронавирусом. Заразившиеся были выявлены в областном центре, в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.

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