Тбилиси, , 14:11 — REGNUM В медицинском центре Кобулети в Грузии временно прекратили прием населения после обнаружения коронавируса у одного из пациентов. Об этом 8 апреля сообщает агентство Black Sea Press со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.

Как рассказала замминистра, мужчина несколько дней назад обращался в медцентр, а потом оказалось, что он заболел COVID-19. Теперь там проводят дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 апреля в Грузии было выявлено 208 случаев заражения коронавирусом.

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