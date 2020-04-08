Москва, , 14:12 — REGNUM Селекторное совещание президента России Владимира Путина с главами регионов, посвящённое борьбе с коронавирусом, начнётся с «большого вступительного слова». Об этом сообщил 8 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что вступление президента будет «содержательное и объёмное», его целиком покажут по телевидению. Возможно, транслироваться будут и другие доклады, хотя для совещания планируется «рабочий режим».

Ожидаются выступления с докладами мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также глав ещё семи регионов. Все они будут выступать, находясь в рабочих кабинетах, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание президента с губернаторами состоится 8 апреля.

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