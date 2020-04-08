8 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

В интернете и социальных сетях существуют четыре группы провокаторов, заинтересованных в распространении недостоверной информации. Это разные группы, и цели у них тоже разные, но объединяет их одно: дестабилизировать общество, прорастить в сети семена страха COVID-19. И такие сценарии уже успешно реализуются в России, рассказывает эксперт — председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

Светлана Шаповалова, , 14:55 — REGNUM За коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества. Один из таких сценариев уже реализуются. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Советский плакат «Разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов»

ИА REGNUM: Каковы источники фейков и кому это нужно?

Александр Малькевич: Я всегда выделял четыре группы распространителей недостоверной информации. Первая — это такие традиционные так называемые хайпажи — блогеры, причём начинающие, которые на этой волне хотят раскрутиться, прославиться, собрать лайки и репосты. И зачастую таких совсем молодых блогеров используют втёмную.

Такие, знаете, гамельнские дудочники — провокаторы (раньше такие играли на дудках, выводя крыс из города). Была известна история, как школьник из Углича (Ярославская область) опубликовал фейк о том, что у них есть больные коронавирусом. Вот это он зачем сделал? Ясно зачем, потому что он школьник, он хотел прославиться, хотел стать популярным. Ему вот эти провокаторы-крысоловы внушили, что на этой теме можно быстро собрать популярность.

ИА REGNUM: Но есть же ещё профессиональные провокаторы?

Александр Малькевич: Да. Вторая группа — это такая, знаете ли, я бы сказал — пятая колонна. Это люди, которые находятся в России, которые прекрасно отдают себе отчёт в том, что они делают (и они это делают сознательно), потому что живут по принципу: «Чем хуже, тем лучше». То есть чем хуже будет власти, этому режиму проклятому, как они считают, тем, значит, для них хорошо. Поэтому они сознательно сгущают краски, чтобы посеять панику.

Провокатор Pierre-Selim

Третья группа — это штатные провокаторы, активно участвуют украинские чат-боты. Меня часто спрашивают, почему именно украинские? Так потому что, во-первых, там есть и ненависть к нам, во-вторых — они очень дёшевы в использовании, а в третьих, они русскоговорящие. Это очень цепляло, когда они, к примеру, снимали ролики в украинских магазинах, а выдавали их за наши. Цель этой группы — расшатывать социальную стабильность в России.

ИА REGNUM: Вы упоминали четыре группы провокаторов, а кто в четвёртой?

Александр Малькевич: Это просто обеспокоенные люди, как правило — среднего возраста — родители, мамы и бабушки. Таких используют втемную все эти три предыдущие группы. Потому что эти люди, у которых один — два ребёнка и внучка или внук, они постоянно сидят, в так называемых, «мамочкиных чатах», куда стекаются вбросы и фейковая информация. И вот эта четвёртая группа распространяет фейки дальше — из лучших побуждений. Обычные люди невольно становятся переносчиками этого информационного вируса.

ИА REGNUM: Каковы задачи, стоящие перед провокаторами, в глобальном масштабе?

Александр Малькевич: Задачи у второй и третьей групп провокаторов — внутрироссийских и внешних, — как я сказал, — раскачивать ситуацию. И к чему это может привести? У меня есть несколько сценариев, они все апокалиптические, не хочу пугать людей. Но я приведу тот реальный, который уже реализуются.

Люди становятся злее, нервознее, и есть уже конкретные примеры у меня в мониторинге, который в Общественной палате РФ ведёт наша рабочая группа. Начинают травить людей, которые либо инфицированы, либо в отношении них есть лишь подозрение (в Алтайском крае, в Воронеже, других регионах). Причём в некоторых случаях — подчеркну — там даже не подтвердились подозрения на инфицирование. Но их травят в социальных сетях массово! А после этого появляются взволнованные соседи, которые требуют принятия мер.

Вот чего и добиваются провокаторы — чтобы наши люди, большая и дружная семья, начинала расслаиваться и озлобляться. И это все работает. Я накануне прочитал комментарии в Instagram одного из губернаторов и понял, что эти ядовитые семена дают всходы. Люди начинают воевать друг с другом. На улице такой-то — пишут в одной ветке — мы видели гуляющей семейную пару с коляской — надо немедленно выслать наряд, их арестовать, ребёнка забрать в приют. Это какой-то ужас! В ответ на это тоже возникает негатив.

Антибактериальная обработка салона автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вот и получается — в интернете прорастают семена страха коронавируса…

Александр Малькевич: Именно. И этот информационный вирус продолжает расползаться. При этом я скажу парадоксальную вещь, может быть, меня за это кто-то засмеёт, но я не поддерживаю тех, возбудил уголовное дело против блогера, который, как оказалось, вообще находится в Нью-Йорке. Он записал ролик о том, что COVID-19 придумали в России. Потому что этот блогер как раз высмеивал фейки! Наказывать такого человека, на мой взгляд, не совсем верно.

ИА REGNUM: Видели ли вы какие-то необычные фейковые кампании?

Александр Малькевич: Накануне расследовал историю о том, что на фоне COVID-19 российские власти якобы готовятся бежать и вывозят золото тоннами из страны. И чтобы вы понимали, эту тему в интернете качали порядка двух недель. Вышло 20 000 сообщений, а суммарный охват этой информации — составил 220 000 000 просмотров!

Понятно, что читали не только в России и что были многократные прочтения, но масштаб поражает. Тем временем, в комментариях к подобным, однотипным, договорились до того, что грядёт развал страны, гибель, крах, всё летит в тартарары.

Это я к тому, что раскачивают по разным направлениям. И не только об умерших, погибших, заболевших — появляются ответвления, но задача в целом — посеять панику, ужас, хаос.

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