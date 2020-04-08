Москва, , 13:57 — REGNUM Для того чтобы отпраздновать День Победы в Великой Отечественной войне и продемонстрировать своё личное отношение к этому празднику, при этом не рискуя своим здоровьем и не подвергая риску здоровье окружающих, не обязательно выходить на улицы и принимать участие в акции «Бессмертный полк». Об этом 8 апреля заявили в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

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«Координаторы «Бессмертного полка» всегда считали, что память о своём солдате — это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами», — пояснили организаторы шествия.

Так, если из-за ситуации с пандемией коронавируса гражданам Росси не удастся пронести по улицам портреты своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, можно воспользоваться социальными сетями, в которых разместить фото своей семьи вместе с портретом фронтовика или свой рассказ, записанный на видео.

«Оставаясь дома, достаньте фотографию родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нём своим детям», — советуют организаторы.

В пресс-службе «Бессмертного полка» отметили, что любая активность, в том числе проведение шествия в привычном формате, полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

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«Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 Мая», — говорится в сообщении на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» заявляли, что отменять акцию «Бессмертный полк» в городах России из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. По словам представителей движения, подготовка к шествию ведётся в штатном режиме. Его проведение планируется и в Москве, и в регионах. Организаторы акции надеются, что к маю пандемия пойдёт на спад.

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