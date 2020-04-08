Москва, , 13:57 — REGNUM ВПК — это локомотив гражданской экономики, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции «Оборонный потенциал государств: проблемы оценок и новые подходы».

«Оборона не подчиняет себе экономику страны, хотя хотелось бы. Некоторые образцы военных товаров более конкурентоспособны для гражданского населения. Если говорить серьёзно, то ВПК — это локомотив гражданской экономики. Это можно не признавать, но это, что называется, медицинский факт. Но необходим баланс. Необходимо не делать ошибок, которые делал в своё время СССР и делают теперь США. Нужно тратить разумно, не увеличивая бездумно уровень процентовки ВВП, — сказал Мухин. — В 2017 году Минобороны вернуло в бюджет часть сэкономленных средств, так как они достигли результатов меньшими средствами. У нас из года в год военный потенциал идёт вверх, а военные траты — вниз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в РВСН к концу года вырастет с 82% до 87%.