Махачкала, , 14:00 — REGNUM Школы Дагестана перешли на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом. Педагоги и учащиеся 6 апреля протестировали новый формат работы, а уже с 7 апреля уроки проводятся в порядке установленного расписания, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В ведомстве отметили, что подготовка к переходу на онлайн-обучение велась в течение последних нескольких недель. В частности, более тысячи педагогов и представителей муниципальных управлений образования прошли специальные обучающие курсы и мастер-классы. Кроме того, для консультации педагогов и родителей запущена круглосуточная горячая линия.

Вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова подчеркнула, что дистанционное обучение — это вызов для всей системы образования. По ее словам, при подготовке к переходу на онлайн-обучение пришлось столкнуться с разными сложностями, и этот опыт позволит в дальнейшем развивать цифровые технологии в сфере образования.

«Нельзя забывать, что 80% школ Дагестана расположены в сельской местности. Во многих из них отсутствует привычный жителям городов широкополосный интернет. Кроме того, не у всех дома есть компьютер, и далеко не всем доступны смартфоны и другие гаджеты. Мы прекрасно понимаем это и пытались учесть все нюансы. Школам предложены различные методы проектирования учебного процесса дистанционно», — отметила Омарова.

Университеты, институты, колледжи, техникумы и другие учреждения высшего и среднего профессионального образования в Дагестане также продолжают работу в дистанционном режиме. Детские сады и ясли в республике закрыты.