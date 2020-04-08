Севастополь, , 14:01 — REGNUM Из севастопольской инфекционной больницы выписали двух пациентов, которые ранее были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом 8 апреля на своей странице в «ВКонтакте» сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом, и сегодня их выписали из инфекционной больницы. Сейчас в Севастополе остаётся 3 заболевших коронавирусной инфекцией, врачи продолжают их лечить в инфекционной больнице», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя объявили о введении обязательного двухнедельного карантина для граждан, которые прибыли в город не только из-за границы, но и из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. При этом граждане, которые не смогут самоизолироваться, будут на две недели помещаться в обсерватор на платных условиях. В городе госпитализировано с COVID-19 ещё три человека.

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