Волгоград, , 13:59 — REGNUM Пять тысяч человек уже зарегистрированы как иностранная рабочая сила в Волгоградской области. Региону для сельхозработ требуется ещё шесть тысяч иностранцев. К пиковым нагрузкам этот вопрос будет решён, заявил на брифинге 8 апреля вице-губернатор Василий Иванов.

Всего на сельхозработах в области обычно задействовано 22 тысячи человек, их которых 11 тысяч — иностранцы. Патенты уже оформлены на пять тысяч иностранных работников.

В связи с новыми эпидемиологическими условиями региональные власти ведут переговоры с другими субъектами России о привлечении их жителей к полевым работам в Волгоградской области.

«Заключены договоры с такими республиками как Дагестан, Чувашия, ряд других регионов, которые могут поставить сюда своих работников для выполнения технологических вопросов. Мы делаем акцент на собственном трудовом потенциале. Нехватка шести тысяч человек иностранной рабочей силы на сегодняшний день — рабочая ситуация. Никто не говорит, что она будет константой, она меняется», — пояснил вице-губернатор.

Сейчас региону хватает трудовых ресурсов. К уборке урожая, когда и будет задействовано 22 тысячи сотрудников, власти рассчитывают закрыть все потребности.