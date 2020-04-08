Волгоград, 8 апреля 2020, 13:59 — REGNUM Пять тысяч человек уже зарегистрированы как иностранная рабочая сила в Волгоградской области. Региону для сельхозработ требуется ещё шесть тысяч иностранцев. К пиковым нагрузкам этот вопрос будет решён, заявил на брифинге 8 апреля вице-губернатор Василий Иванов.
Всего на сельхозработах в области обычно задействовано 22 тысячи человек, их которых 11 тысяч — иностранцы. Патенты уже оформлены на пять тысяч иностранных работников.
В связи с новыми эпидемиологическими условиями региональные власти ведут переговоры с другими субъектами России о привлечении их жителей к полевым работам в Волгоградской области.
Сейчас региону хватает трудовых ресурсов. К уборке урожая, когда и будет задействовано 22 тысячи сотрудников, власти рассчитывают закрыть все потребности.