Москва, , 14:24 — REGNUM На фоне вызванного коронавирусом и падением цен на нефть кризиса правительство России в большей степени обеспокоено состоянием федерального бюджета, чем экономики страны. Об этом 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бюджет каждого человека, каждого предприятия важен для страны. А не только бюджет правительства. Пока системных, глобальных решений не принято, надеюсь, они будут приняты в ближайшее время», — сказал Титов.

По его словам, несмотря на кризис в экономике, ясного сценария и единого комплекса мер, сценария, как государство собирается помогать бизнесу, до сих пор нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Малый бизнес России предложили полностью освободить от налогов