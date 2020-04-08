Тверь, , 13:51 — REGNUM Ряд мер социальной поддержки жителям Тверской области до 1 октября 2020 года будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. Соответствующее решение принято на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 7 апреля. Документ разработан в соответствии с обращением президента РФ Владимира Путина к гражданам страны 25 марта.

«Упрощена форма предоставления выплат. У жителей Тверской области нет необходимости подачи дополнительных документов, а также не требуется лишний раз ходить в органы социальной защиты населения или в МФЦ», — отметил Игорь Руденя по итогам заседания.

В частности, в Тверской области автоматически будут предоставляться ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка: выплату в 11 тыс. 399 рублей в месяц получают 6 тыс. 438 семей. Также семьям Тверской области с невысоким уровнем дохода не потребуется в течение полугода представлять в органы соцзащиты дополнительные документы для получения пособий на ребёнка. Автоматически будет продлено предоставление ежемесячной денежной выплаты в две тысячи рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, в настоящее время её получают 517 жительниц Верхневолжья.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта на территории Тверской области действует режим повышенной готовности в целях нераспространения коронавирусной инфекции. В регионе приостановлена работа целого ряда торговых объектов и сферы услуг, запрещено посещение парков, детских и спортивных площадок. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Пожилым жителям региона рекомендовано оставаться дома.