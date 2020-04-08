Ташкент, , 13:50 — REGNUM Комплексный индекс загрязнения воздуха (ИЗВ) в Ташкенте понизился с 4,15 до 2,5 благодаря карантину. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе «Узгидромета».

Качество воздуха оценивалось с 24 марта по 6 апреля. Концентрация пыли в Ташкенте уменьшилась с 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК) до 0,9 ПДК, диоксида азота — с 1 до 0,5 ПДК, оксида углерода — с 0,9 до 0,7 ПДК.

Отметим, индекс загрязнения воздуха — это комплексный показатель, который учитывает пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиака. Пониженный уровень загрязнения считается при ИЗВ менее пяти баллов.

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